【国会】政府重申碳税对家庭影响力甚小

（早报讯） 政府再次重申碳税的推出对家庭的影响力甚小，当局日后也会评估碳税的影响力，并检讨延长提供额外水电费回扣的必要。

环境及水源部长马善高今早在国会为新的碳定价法案（Carbon Pricing Bill）提出二读时也强调，政府也会与新加坡消费者协会，以及新加坡竞争局合作，密切监督市场是否出现有业者肆意抬高电费，或串通调高价格等违反竞争活动的情况发生。消协将调查任何可疑的牟取暴利反馈。

国会今天三读通过碳定价法案。随着这项法案的通过，所有排放2万5000公吨或更多温室气体的碳排放大户，从明年起至2023年，每排放一公吨的温室气体须缴交5元碳税，待政府在这个过渡期结束前检讨政策后，最终会在2030年前将每公吨碳税上调到10元到15元。

随着碳税的推行，从上游排放大户到下游电力消费者料都将受影响，但马善高在国会上再次强调：“（对家庭来说）碳税的影响力甚小，平均只会占电力与煤气总费用的1％左右。”

财政部长王瑞杰上个月发布新财政年预算案声明时也宣布，为协助国人适应这一新政策，在接下来三年，每年将给予符合条件的政府组屋家庭，多20元的水电费回扣。这笔额外回扣足以协助住在政府组屋的家庭，应付碳税实施后面对的平均电力与煤气费上涨。

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