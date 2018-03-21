国人一两年内或可通过应用规划通勤路线直接付车资

国人在未来一两年内或可直接通过手机应用规划结合地铁和共享脚踏车等各种交通工具的通勤路线，并直接通过应用付费。

这个名为jalan jalan的应用由初创公司mobilityX推出，去年9月已在南洋理工大学和洁净科技园率先推出试用。

mobilityX是一家获得SMRT种子投资的起步公司，主要研究如何结合巴士、地铁、共享脚踏车等传统与非传统交通工具，为公司及公众提供更便利的通勤服务方案。

用户在应用输入所在地和目的地后，可看到结合各种交通工具的通勤路线以及需要支付的费用，再直接通过应用支付车资或租费。

mobilityX首席执行长林方万今早在介绍会上向媒体解释，市场上现有的类似应用只提供规划路线的服务，jalan jalan却是首个结合路线规划、预约和付费这三项功能的综合性应用。

jalan jalan目前处于试用阶段，用户只能查询以个人代步电动工具、南大短程巴士和共享脚踏车完成的路线，但林方万透露，公司预计在年底将公共巴士和地铁纳入应用选项。

他说：“我们也计划在一两年内分阶段将应用服务范围扩大至全岛各地，另也会提供付费的功能。”

目前与mobilityX合作的交通业者包括共享电动踏板车telepod、共享脚踏车业者oBike和Mobike等。

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