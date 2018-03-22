公交车资年底用新方程式检讨 转车无需多付上车费

（早报讯）为确保车资跟上公共交通业成本结构的变化，今年底进行的车资检讨工作将开始采用新的车资调整方程式，把公交营运成本因整体承载量扩大而上涨的因素考虑在内。这意味着车资下来可能会上调。

与此同时，公共交通理事会也将修改转车规则，让地铁乘客出闸走到邻近另一个地铁站转车时，无需支付多一次的上车费（boarding charge）。预计每天会有至少6000个趟次的车程可因此享有较低车费及缩短车程时间。

公交理事会今午召开记者会宣布，已完成对车资调整方程式以及转车规则的检讨，让这两套机制更好地反映营运成本结构和公交网络扩大的改变。

理事会指出，在2012年至2016年间，地铁和巴士每年的营运成本激增超过9亿元，同个时期的常年车资收入主要因乘客量上升而增加约2亿3000万元。然而，这仅足以抵消约25％的营运成本增幅。

“营运成本与车资之间的差距越来越大，对任何公交网络都是不可持续的。”

为更好地反映营运成本的变化，理事会决定在车资方程式引进“网络容量因素”（Network Capacity Factor ），今后五年在计算常年车资调整顶限时，把公交客容量增加和乘客使用率也考虑在内。

此外，核心通胀率指数和能源指数所占方程式的比重，以及公交业者的生产力增长率也将调整。

修订后的方程式将从今年的车资检讨工作开始采用，业者最多可允许调整的幅度将在今年第三季公布并年底生效。新的转车规则也会同车资调整一并生效。

公交理事会主席马格纳斯（Richard Magnus）说：“我们的公交营运环境正以惊人的速度发展，以提升乘客服务水平。要与时并进，我们的车资包括转车规则需根据市场动态及乘客需求进行调整。这对确保公交网络长期维持财务可持续性，以及无缝衔接是至关重要的。”

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