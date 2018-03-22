卫生科学局：本地市场不能售卖含有锑的化妆品

被韩国官方验出其中一款遮瑕膏锑含量超标的韩国彩妆保养品牌Etude House下令在本地停售并召回受影响商品。该遮瑕膏进口商已向卫生科学局证实，在本地售出的受影响遮瑕膏有四支。

根据Etude House前天在新加坡官网上发声明，公司已停售并召回“ETUDE HOUSE AC Clean-Up Mild Concealer”编号“AAH”的那批货及“ETUDE HOUSE Drawing Eyebrow Duo No.3 Gray Brow”编号“GLG”的那批货。

Etude House指出，受影响产品大部分在韩国分销，只有编号“AAH”那批的少量上述款式遮瑕膏货品在本地售卖。上述受影响的眉笔则没有分销到本地。

卫生科学局昨天回复《联合早报》询问时证实，只有上述编号的那批遮瑕膏因重金属锑（antimony）含量超过韩国官方设下标准而受到商品回收的影响。

该局也正在监督进口商Amorepacific自愿召回受影响商品的情况，确保商品已从市场上下架。

卫生科学局指出，在本地市场供应的化妆品不能含有锑。锑不会在体内累积，而且只有在大量摄取后，毒性才会发作。

该局指出，由于上述商品是涂在皮肤上，一般应该不会有显著的负面效果。该局至今尚未接获任何因使用上述受影响商品而产生负面反应的通报。该局会紧密监督该事件的国内外发展，必要时会展开监管行动。

本地顾客如果购买了被令召回的遮瑕膏，可要求全额退款或前去Etude House本地官方店铺进行产品对换。

根据韩国媒体本周一（19日）的报道，韩国食品和药物安全部指出，共有13个由Hwasung Cosmetic生产，供应给八家公司的化妆品被验出锑含量超标。

其中，有六个受影响化妆品是Amorepacific旗下的品牌，包括Aritaum、Etude House等的产品。





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