我国与印尼科学家将展开西爪哇南部深海研究

印度尼西亚西爪哇南部的深海地带会住有极具毒性的蓝环章鱼或是稀有螃蟹和鱼类吗？

为了解开谜团，我国与印度尼西亚科学家首次带领科研团队前往西爪哇南部深海，将渔网等工具撒入500至2000米的深海里，一探到底那里有哪些或从未被发掘的海洋动物。

国大李光前自然历史博物馆馆长黄䙫麟和印尼科学研究院海洋学研究中心高级研究科学家拉哈尤博士（Dwi Listyo Rahayu）博士领导的30人科研团队今天已从印尼雅加达的新河口（Muara Baru）出发。

为期两周的“2018年爪哇南部生物多样性深海之旅”团队将在前往芝拉扎（Cilacap）和回返雅加达沿途29个不同的点进行采样（sampling），了解那带海域的生物多样性。

黄䙫麟受访时说：“我们将前去探索的深海地区过去两三百年来几乎未曾进行过采样。这意味着，我们不知道南爪哇该区的深海内住着哪些动物。”

团队将海上准备所需装备和工具，例如捕捉海洋生物的网撒入最深至2000米，尝试为不同的海洋动物进行抽样，再由队里专攻不同海洋动物领域的科学家进行分类、清洗和照相等。

这趟探索深海之旅费用估计超过40万新元，由我国和印尼政府共同承担。

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