武吉班让轻轨4月至6月11个星期天全天关闭

在明年展开大规模翻新工程前，营运业者SMRT计划在下来两个多月为武吉班让轻轨系统进行一轮关键的维修工程。为此，从下个月15日至6月24日，该轻轨系统将连续11个星期天全天关闭，以腾出所需的施工工程时间。

SMRT今天发布文告透露这项消息，并指轻轨系统全天关闭期间，公司将沿武吉班让轻轨系统的网络提供接驳巴士，收费与乘搭轻轨相同。

此次的关键维修工程包括更换部分供电轨，以及更换列车车门等。

陆路交通管理局早前宣布，武吉班让轻轨系统将展开总值3亿4400多万元的翻新工程，由原件制造商加拿大庞巴迪公司（Bombardier）进行。

陆交局局长鄞云斌今天下午与庞巴迪代表在武吉班让巴士转换站签署了翻新工程的合约。基础建设统筹部长兼交通部长许文远也到场见证合约签署仪式。

SMRT地铁执行董事李遴伟在签署仪式之前的媒体说明会上指出，此次4月至6月间进行的关键维修工程并不是翻新工程的一部分，而是公司近期所确认需要额外加强的维修工作，以提高服务可靠性。

目前正在进行设计与规划工作，并预计明年动工的翻新工程包括更换19列第一代旧轻轨列车、提升2015年启用的13列列车的信号系统、更换供电轨，以及安装可实时监督系统运作的新器材。

预计更换新信号系统等大部分工程可在2022年完成，更换供电轨和拆除旧零件等工程则料在2024年竣工。

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