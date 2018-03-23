警方展开全岛行动 100名骗子和“钱骡”受调查

警方在本月20日至22日之间，在全岛展开为期三日的行动，对100名涉及各种诈骗案的人进行调查。这100人当中包括57名男子和43名女子，年龄介于15岁至64岁。警方怀疑这100人共涉及277宗诈骗案，涉案金额高达77万元。

警方在23日晚上发表文告说，这100名嫌犯都因涉嫌犯下诈骗罪而接受警方调查。诈骗罪一旦罪名成立，最高可被判10年监禁，或是罚款。一些嫌犯也涉及洗黑钱活动，在贩毒和严重罪案（没收利益）法令下可最高被判10年监禁，或是罚款50万元。

根据警方观察，犯罪团伙积极招募钱骡，并利用他们的个人银行账户来接收和转移从骗局受害人所获取的钱财。这些犯罪团伙通常会通过各大交友网站或是社交媒体与这些受害者联系，并假装向他们提供“快速现金”和“在家办公”的工作机会，吸引他们成为“钱骡”。

此外，犯罪团伙会以巧立名目，包括以“为了商业用途 ” 等理由，指示受害人开设全新的银行账户。在这之后，犯罪团伙会指示这些“钱骡”将提款卡、提款密码和银行账户转交给他人。通过这一方式，总部设在外国的犯罪团伙便能轻易掌握设在本地的银行账户的控制。

警方呼吁公众，银行账户持有人必须为通过他们的账户所进行的任何交易负起责任。如果他们的银行账户被发现接受赃款，就算是在不知情的情况下，也可能在洗黑钱的追名下遭提控。为了方便警方调查，任何涉案的银行账户持有人都会接受调查，而他们的银行账户也会遭到冻结。

警方将继续执行相关的执法行动，并且对于涉及诈骗的人采取强硬行动。 公众应该采取保护措施，避免自己成为诈骗案的受害者。公众可查询 www.scamalert.sg或拨反诈骗热线1800-722-6688以了解更多有关诈骗的信息。

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