潜逃马国38年的枪匪明天面控

匿藏在马来西亚38年后，一名企图持械抢劫银行的通缉犯上星期四（22日）在槟城住家被捕后引渡回新加坡，明天将在非法持有枪械的罪名下被控。

警方今晚发布文告说，63岁的萧南盛（译名，Seow Lam Seng）因涉及38年前的一起非法持有枪械案件，遭到警方逮捕。

这起非法持有枪械案发生在1980年10月3日下午2时30分，地点是在丹戎加东路。当时，两名警员因发现萧南盛和他的同伴李亚发形迹可疑，因此对他们进行搜查，并在萧南盛身上找到一把手枪。这时，李亚发拔出了藏匿在自己裤子后口袋的手枪，指向两名警员。警员见状后立即拔枪，并对李亚发开枪。

李亚发中枪后继续和两名警员纠缠，让萧南盛趁乱逃走。李亚发因枪伤，最终在送达医院时宣告不治。

警方强调，这些年来警方定期对案件展开追踪，搜索萧南盛的下落。

本月22日，马来西亚皇家警察在槟城将萧南盛逮捕，并在隔天将他引渡回新加坡。萧南盛将于明天（26日）在国家法院面对一项非法持有枪械的控状，一旦罪名成立，可面对终身监禁。

副警察总监（调查及情报）兼刑事侦查局局长陈财喜通过文告，对马来西亚皇家警察致谢。

他说：“嫌犯在逃了38年后被逮捕和引渡回国，如果不是马国警方的鼎力支持是不可能办到的。”

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