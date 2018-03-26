80年持械企图抢劫银行嫌犯被控

在马来西亚匿藏38年，企图持械抢劫银行的通缉犯，今早在非法持有枪械罪名下被控，若罪成可判终身监禁。

警方昨天傍晚发出的文告指，63岁的萧南盛（译名，Seow Lam Seng）因涉及38年前一起非法持有枪械案件，遭到警方逮捕。

控状指被告在1980年10月3日下午2时30分，在丹戎加东路的一家酒吧旁的楼梯，腰间上非法系带手枪。

被告身形瘦小，步行蹒跚，今早在国家法院面控。控方要求还押被告协助调查。案展4月2日再度过堂。

这起非法持有枪械案是于1980年10月3日下午2时30分，在丹戎加东路发生。当时，两名警员发现萧南盛和他的同伴李亚发形迹可疑，对他们进行搜查。岂料，竟在萧南盛身上找到一把手枪。这时，李亚发拔出藏在自己裤子后口袋的手枪，指向两名警员。警员见状后立即拔枪，并对李亚发开枪。

李亚发中枪后还和两名警员纠缠，让萧南盛趁乱逃走。李亚发因枪伤，在送达医院时宣告不治。

警方强调，这些年来警方定期对案件展开追踪，搜索萧南盛下落。

今年3月22日，马来西亚皇家警察在槟城将萧南盛逮捕，并在隔天将他引渡回新加坡。萧南盛今天将在国家法院面对一项非法持有枪械的控状，若罪成可面对终身监禁。

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