国人参与赌博整体比率过去三年增加

新加坡人参与赌博活动的整体情况过去三年有增加趋势，超过半数国人过去一年来进行至少一种赌博活动，但潜在的病态和问题赌博的比率，仍然保持平稳。

全国预防嗜赌理事会（National Council on Problem Gambling，简称NCPG）今早公布2017年新加坡人参与赌博活动调查报告，调查结果显示，18岁及以上新加坡居民中，52%过去一年来参与至少一种赌博活动，比2014年的44%增多。

参与赌博活动整体比率增加，主要是因更多人投注万字票、多多和进行社交赌博导致。

潜在的问题和病态赌博的整体比率为0.9%, 对比2014年的0.7%不相上下。其中，病态赌博的比率去年是0.1%，与三年前的0.2%接近。

调查指出，尽管病态赌徒的比率维持平稳，但值得关注的是，这类赌徒的自我控制能力依然很差，这体现在他们的下注额比一般赌徒高，赌博时间更长，也更常赌博。

这项每隔三年公布一次的报告，共有3000名调查对象。这是理事会第五次展开这项调查。

全国预防嗜赌理事会过去两年来已经将援助中心从两所增加至六所。理事会也在去年7月推出网上辅导服务，让公众通过电话或网络接受辅导。

理事会表示，随着2018年世界杯赛事即将来临，它将加强有关问题和病态赌博的宣导工作，并且继续让更多人能容易获取所需的援助服务。

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