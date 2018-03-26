指总检察署境外传递法律文件无效 李绳武的申请被驳回

被指面簿贴文藐视法庭的李绳武，昨天通过律师向高庭申请撤销批准总检察署在美国递交法律文件给他的庭令，结果今天上午被高庭法官加南拉美斯（Kannan Ramesh）驳回，并令支付6000元讼费给总检察署。

代表李绳武的亚伯拉罕维吉（Abraham Vergis）律师告诉本报，“李绳武尊重高庭的裁决，但他对判决感到失望是可以理解的”。

“鉴于这起申请出现‘新奇’（novel）和重要的法律课题，他正考虑是否要上诉。”

李绳武是已故建国总理李光耀次子李显扬的长子，也是李显龙总理的侄子，目前任职于哈佛大学研究院。

去年7月15日，他在涉及李光耀故居的家庭纠纷稍缓后，在个人面簿页面上分享外国媒体的相关文章，并撰文指新加坡政府“好争讼”（ligitious），法庭制度“温顺”（pliant），限制了外媒报道的尺度。

总检察署去年8月向李绳武展开诉讼，指他藐视法庭。 李绳武于发表贴文后就前往美国。

总检察署以“新奇”（novel）的理由向高庭申请，证明当局有权到境外递交这份长达1300页的法律文件，给在美国的李绳武，结果获准。

去年12月22日，李绳武通过律师入禀高庭，指总检察署要求法庭让它境外传递法律文件的作法，并不符合有关条件，要求高庭撤销，判传递无效，结果今天被驳回。

代表总检察署的则是高级政府律师黄永吉。

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