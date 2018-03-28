90万户家庭获1亿2600万元杂费回扣

90万符合条件的家庭家庭将在在2018年4月，2018年7月，2018年10月和2019年1月获1亿2600万元服务与杂费回扣。

财政部长王瑞杰在今年财政年预算案宣布，本地一至二房式单位可获3.5个月回扣；三和四房式单位可获2.5个月回扣；五房式单位可获2个月回扣；公寓式或多代同堂单位获1.5个月回扣。

财政部今年发文告表示，符合条件的家庭将在3月未收到来信，了解回扣的更多细节。

回扣将分别在2018年4月，2018年7月，2018年10月和2019年1月内被发放给符合条件家庭。

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