本地顾客对医疗业服务满意度上升

尽管顾客对本地医疗保健领域的满意度从前年的71分增至去年的71.8分，但针对医疗保健领域提出投诉的顾客当中，有79.6%认为投诉没获得妥善处理。

新加坡管理大学卓越服务研究院（Institute of Service Excellence）今早公布了去年第四季针对金融与保险业以及医疗保健业的顾客满意度调查结果。

上述调查从去年10月一直进行至今年1月，收到的已完成问卷达9585份。

共有3540名顾客参与了针对医疗保健业进行的调查，当中，有1.5%的顾客针对医疗保健服务提出投诉。

尽管近八成提出投诉的上述客群认为处理投诉的方式不妥，但其余认为投诉有被妥善处理的顾客在顾客满意度调查方面给予了73.4的高分。

除了对医疗保健业的整体顾客满意度，调查也公布了本地私人医院、政府重组医院和综合诊疗所的个别顾客满意度调查。

本地私人医院获得的顾客满意度分数介于73.7至75.4分，大部分医院的表现都进步了，比2015年和2016年来的高。

尽管政府重组医院去年的顾客满意度得分介于68.6至71.8分，不比私人医院，但所有八家被顾客点评的重组医院表现都比2015年和2016年来的好。

调查也显示，虽然顾客对等待接受医生看诊及接受医疗检验的等候时间满意度依旧偏低，但受访顾客指出，与前年相比，在院内等候看诊或做检验时的体验已有所改善。

顾客也认为，在院内或诊所内走动变得更方便。

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