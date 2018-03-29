丹戎巴葛火车站月台结构下个月展开修复工作

坐落在丹戎巴葛火车站月台底下的地铁环线广东民站从去年底开始动工，受工程影响的部分月台结构已在去年底拆除，修复工程将在下个月展开。

地铁环线第六阶段延长线预计在2025年竣工。该延长线上的广东民站（Cantonment station）将建在丹戎巴葛火车站月台下，部分月台结构因此得先拆除，以腾出空间兴建这个新的地下设施。

受影响的结构包括火车站两排各长约290公尺月台罩棚和梁柱，这些已在去年11月拆除，目前存放在附近的修复厂。

陆路交通管理局今早邀媒体参观广东民站的施工地点以及存放月台结构的修复厂，被拆除的月台结构整齐排列在修复厂内，并将在下个月展开长达约五年的修复工程。

修复工程包括对这些月台结构进行特别处理，如使用特别仪器清理、修补裂缝及重铺屋顶的防水层等。

新地铁站建好后，承包商将把拆除的旧月台装回原位，保护这个国家古迹的历史文化。

陆交局是在2015年10月底宣布把环线延长四公里，在港湾站和滨海湾站之间增建三个地铁站，把南部最尾端的两个转换站之间的"缺口"连接起来，成为名副其实的"环线"。其他两个站是岌巴（Keppel）和爱德华太子（Prince Edward）站。

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