韩慧慧在听证会上出示标语 被强行带离现场

社运人士韩慧慧在国会特选委员会听证会上出示标语，被强行带离现场。

特委会今天进行最后一天的公开听证。现场转播画面显示，律政部兼内政部长尚穆根与历史学者覃炳鑫就上世纪50年代和60年代本地区共产运动的事实交锋之际，坐在公众席的韩慧慧手中举着普通纸张大小的标语，对听证秩序造成干扰。

目前尚未证实纸张上的内容。据据消息人士称，纸张上写着“专制政权”的字眼。

委员会主席、国会副议长张有福下令听证会暂停。韩慧慧在执意不离席后，由两名国会工作人员带至听证厅隔壁的小房间。

听证会已复会。

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