新上任外国驻新加坡大使 会见哈莉玛总统

三位新上任的外国驻新加坡大使今天分别在总统府会见哈莉玛总统，向她呈递国书。

他们是中国驻我国大使洪小勇、希腊驻我国大使科利欧（Constantina Koliou），以及越南驻我国大使曹施申向（Tao Thi Thanh Huong）。

洪小勇在1984年毕业于北京大学后加入中国外交部，曾担任中国驻越南大使、外交部驻香港特派员公署副特派员、中国驻新加坡大使馆公使衔参赞、常驻联合国代表团参赞，以及中国驻日本大使馆二秘等要职。

科利欧在出任希腊驻我国大使之前，于希腊外交部担任人事、行政组织和财务行政处处长，并曾经出任希腊驻菲律宾大使。她毕业自雅典大学法律和政治科学系，能说六种语言。她在1983年加入外交服务至今，曾担任希腊国际经济事务处处长等要职，并曾派驻罗马、里约热内卢、北京和香港。

洪小勇在1984年毕业于北京大学后加入中国外交部，曾担任中国驻越南大使、外交部驻香港特派员公署副特派员、中国驻新加坡大使馆公使衔参赞、常驻联合国代表团参赞，以及中国驻日本大使馆二秘等要职。

曹施申向1989年毕业自越南外交学院国际关系学士，并分别在2002年和2012年，获颁美国约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）国际关系硕士和英国东安格利亚大学（University of East Anglia）国际商学硕士。她在出任越南驻我国大使之前，曾担任越南驻英国大使馆副团长、越南驻马来西亚大使馆专员等职位。

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