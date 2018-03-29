竞争局就Grab收购优步展开调查

（早报讯）新加坡竞争局已对私召车业者Grab收购优步的交易展开调查。

竞争局答复《联合早报》询问时说，该局星期二已对Grab和优步的交易展开调查，双方也在昨天就竞争局的要求做出回应，澄清交易细节。

Grab星期一（26日）宣布收购对手优步（Uber）在新加坡、柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、泰国和越南的业务和资产，优步可获Grab公司27.5％的股权。

竞争局也指出，Grab在澄清交易细节时，已表明有意向竞争局提交与优步的正式合并通知，但Grab并没表明要在什么时候那么做。

免费试阅14天