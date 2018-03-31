昨午暴风雨 登加风速达每小时133.3公里

针对30日下午的恶劣天气，气象署在答复《联合早报》询问时指出，全岛各处在30日下午2时10分至5时之间出现雷雨天气。气象署表示，强降雨是由于马六甲海峡上空和新加坡上空的气流辐合（convergence of winds），加上当时的湿度和温度，才导致全岛各处都出现雷雨天气。

其中，位于西部的裕廊和蔡厝港的降雨量最大。截至30日下午5时30分，裕廊海港路的全天降雨量达到47.6毫米，而在蔡厝港地区，气象署在下午3时45分和4时15分之间测量的30分钟降雨量也高达27.4毫米。

昨天下午3时50分，登加（Tengah）一带的风速达每小时133.3公里。这是自2010年以来，全岛所测量到的最强风速。至今为止本地测量到的最高风速是在1984年4月25日，地点也是登加，风速达每小时144.4公里。

气象署表示，2010年1月至2018年2月之间，本地共有142天出现时速超过80公里的强风。一般上，时速超过80公里的强风能造成损害，包括树倒情况。

本地西北部30日下午经历的强风是由于雷暴云出现强劲的下沉气流（downdrafts），气流的高度达到16公里。气象署强调，如此巨型的积雨云（cumulonimbus clouds）在热带地区十分罕见。

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