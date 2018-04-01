明年庆开埠200年 李总理呼吁各会馆积极参与

从中国过番南来的移民，早年在我国码头搬运货物当苦力，是协助新加坡发展成为繁荣商港的“无名英雄”。我国明年庆祝开埠200年，将向所有种族的早期移民致敬，李显龙总理呼吁各会馆积极参与，也希望年轻国人能延续先辈精神。

为欢庆成立100周年，新加坡晋江会馆今晚在来福士城会议中心举办庆祝晚宴，邀请世界各地晋江同乡会的600多名嘉宾共襄盛举。

李总理担任晚宴主宾。他以华语致辞时说，根据记载，莱佛士登陆新加坡后的第二年，即1821年，第一艘中国帆船便从厦门抵达新加坡。并且是艘来自泉州晋江的“乌槽船”。

“在那之后，有大批中国帆船陆续从闽粤地区南来，为莱佛士和英国东印度公司将新加坡开辟为贸易港口，提供了所需的劳动力。”

李总理指出，早年从中国晋江到新加坡的移民，虽然在码头从事装卸和搬运货物的粗活，但“新加坡能够发展成为繁荣的商港，这些苦力劳苦功高”。

他说，早期移民在陌生的异乡建立新家园，在默默耕耘的同时，也不忘照顾同乡、服务社稷。“大家有钱出钱、有力出力、成立会馆、兴办学校，推动社群和社会的发展”。

李总理因此认为，新加坡能取得今日的非凡成就，这些“无名英雄”功不可没。

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