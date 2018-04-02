组屋转售价第一季跌0.8%

据建屋发展局今早公布的预估数据显示，今年第一季组屋转售价格指数（Resale Price Index）下跌0.8%，从去年第四季的132.6跌至131.6，是这一年来最大的下滑幅度。

由建屋局公布的组屋转售价格指数，反映本地转售组屋的价格走势。建屋局将在本月27，公布本季全季的组屋转售价指数及更多详细的公共住屋数据。

另外，当局也将在下月于盛港、淡滨尼、大巴窑、义顺推出约3900个预购组屋单位供抢购。

欲知各类型转售组屋单位近期的交易价，公众可通过建屋局网站hdb.gov.sg查询。

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