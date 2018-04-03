私校生有47%在毕业后半年内找到全职工

（早报讯） 私立教育理事会最新的就业调查显示，私立学府的毕业生有47.4%在毕业半年内找到全职工作，相较于公立大学早前公布的78.4%就业率，明显低了许多。

这个全职就业率也比上一次调查反映的60%全职就业率来得低。

这次调查的结果反映的是在2016年5月至2017年4月毕业、之前没有全职工作经验，并修读外校颁发毕业证书的大学课程 (External Degree Programme）的学生就业情况。调查不包括修读部分时间课程的学生，也不包括在海外工作或寻找海外就业机会的外国学生。

如果将全职、兼职、合同与自由工作包括在一起，私立学府的整体就业率达79%, 仍比公立大学近九成（88.9%）的就业率低。全职月薪中位数是2650元，比公立大学的3400元少。这里的公立大学指的是最先公布联合就业调查的新加坡国立大学、南洋理工大学和新加坡管理大学。

参加这次调查的私校毕业生约2800人，来自30所私立学府，包括新加坡管理学院、楷博（Kaplan）、詹姆斯库克大学、PSB学院等。参加调查不是强制性的，参与者占总毕业生的37%。

根据鉴定学府素质的教育信托认证（EduTrust）标准，毕业生的学习成果与就业表现占评估总分的约15%。提供外校大学课程的学府都得参加私校毕业生就业调查，公布就业情况的数据，为学生提供更透明的信息。

理事会在其网站将公开其中11所私校毕业生的个别就业率、月薪中位数等信息，其余的因参加调查的毕业生人数少过10名，而没有公开它们的数据。这11所私校，个别全职就业率介于22.2%和56.8%。

精深局总司长（私立教育）李天文指出，要解释私立学府的就业率，背后有各原因，每个学府的学生背景可能不同。“但重点是，我们希望私立学府根据这些数据，检讨如何改进成果，例如提供更完善的实习机会，检讨课程、更好地支持学生寻找工作机会等。”

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