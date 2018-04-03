中央医院兴建急症科大楼 完成容量为急诊部四倍

中央医院急症科大楼今早正式动土，2023年完成后将会是现有急诊部的四倍。大楼内将设有比目前大三倍的净化区，预备应付大批伤亡者接触危险物质的大规模事件。

新的急症科大楼在新加坡中央医院医学园区内，卫生部兼交通部高级政务部长蓝彬明医生今早为急症科大楼主持动土仪式。

蓝彬明说，中央医院现有的急诊部门在1977年运作，主要处理创伤个案，但随着人口老龄化，需要急诊的病患更多，病患的病情也更复杂。

因此，预计共有12层的大楼将有更多空间应付持续增长的医疗需求。现有的急症部到时有可能会转换成加护病房。

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