REACH调查：许多国人对消费税将上调感到关注

（早报讯）政府民情联系组针对今年财政预算案的调查显示，国人大致上对预算案中所提出的措施表示支持，尤其与建立关爱包容社会有关的举措，但许多人也对将上调的消费税感到关注。

政府民情联系组（REACH）今天发文告透露调查结果。

调查显示，参与面对面会谈的受访者中，有53％指最关注的是将上调的消费税，而49％接受电话访问的国人同意政府提高税收以应付长远开销的做法。

参与电话调查的有1211名随意挑选的国人，年龄都在20岁以上。当中，51％的受访者表示支持今年财政预算案中所宣布的措施。

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