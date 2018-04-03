王瑞杰：公共领域须在创新的同时谨记我国长期战略愿景 维护政府的公平可靠

创新往往夹带着风险，但公共领域一旦失败，将丧失人民的信任、使投资者失去信心。因此，公共领域必须开创其独特的创新模式，在开拓新路的同时，严格维护政府的高标准，即公平可靠和立场一致。

财政部长王瑞杰今晚在常年行政服务晚宴及擢升仪式上发表主题演讲，对在场的公务员作出上述呼吁。

他说：“一个创新的公共领域会对现状提出质疑、思考哪些东西是应该保留或改变的，并且探索新的工作方式。”

但创新总是牵涉风险，公共领域不能误以为能“从错误中学习”。“如果一家起步公司失败，它失去的只是金钱和之前的努力。但公共领域一旦失败，它将丧失人民的信任、使投资者失去信心等等，对人民的生活产生实质影响。”

因此，公共领域应将创新文化和长远战略愿景加以结合。王瑞杰指出，拥有战略眼光，可协助公共领域决定将创新力集中在哪个方面，同时严格维护政府的高标准， 即公平可靠和立场一致。

而持续的创新则可为关键领域提出新的做事方法，并提供经验和教训，来持续完善我国的战略愿景。

王瑞杰指出，公共领域可从四方面达成战略愿景与创新文化结合，包括：对需要深入研究的战略问题拥有强烈的集体意识、培养出可迅速拓展试点计划的能力、善用政府和社会里的人才和创新力、并且全面贯彻政策。

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