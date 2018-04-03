本地四所大学的52个账户遭入侵

新加坡网络安全局于上周接获通报，本地四家大学的52个账户遭入侵，并已立即通知教育部和受影响学府进行网络检查和相关调查。该局指出，目前没有证据显示此次账户入侵事件导致敏感资料渗漏。

据路透社报道，九名伊朗人和伊朗公司Mabna Institute因尝试为伊朗政府侵入全球几百间大学、公司和部分美国政府机构，上个月23日被美国政府提控和制裁。

上述网络攻击相信最早于2013年开始，所剽窃的学术数据和知识产权超过31太字节（Terabyte）。

美国司法部透露，共有144间美国大学和另外21个国家的176间大学受影响。

针对本地大学是否也受上述网络攻击事件影响，新加坡网络安全局和教育部在答复《联合早报》的询问时指出，新加坡网络安全局于上周收到本地南洋理工大学、新加坡国立大学、新加坡管理大学及新加坡科技设计大学这四所大学的52个账户遭入侵的消息。

调查显示，上述事件属于"钓鱼"（phishing）攻击。不疑有他的用户在被攻击后，会被引导到一个收集用户凭证（credential）的网站。

这些凭证则会在未获批准的情况下被用来进入这些学府的图书馆的网站，获取学府职员刊登的研究文章。

前年，新加坡国立大学和南洋理工大学曾发现各自的网络系统遭一种称为"高端持续网络威胁"（Advanced Persistent Threat）的黑客袭击。

新加坡网络安全局指出，此次的账户入侵事件看来与上述攻击没有关联。该局也指出，也没有证据显示此次的账户入侵事件导致敏感资料渗漏。

这些大学已提高警惕，同时建议用户立即更改账户密码。

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