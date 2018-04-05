新保集团设立八个社区护理站

新加坡保健服务集团在东南部和东部设立八个社区护理站，让社区护士在区内协助患有多种慢性疾病的年长者更好地管控病情。

新保集团从去年12月在淡滨尼Evergreen Circle乐龄活动中心设立社区护理站（Community Nurse Post），并陆续在不同地点如东海岸、直落布兰雅、加东和红山的乐龄活动中心推出。

社区护理站由约两名社区护士负责，提供各种医疗服务包括健康检查和老年评估、慢性疾病管控和预防疾病的宣导工作，必要时也会进行家访。

截至上月31日，已有超过260名年长者受惠。

免费试阅14天