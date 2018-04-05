淡马锡理工推出手机“微型学习课程”

淡马锡理工学院与业界伙伴合力推出可在手机上修读的一系列“微型学习课程”，方便忙碌的专业人士也兼顾终身学习。

每套课程有10至20节课，每节课预计能在15分钟内完成。

微型学习课程可分为两个类别，有独立的证书课程（Certified Courses），还有认证配套课程（Accredited Suite Courses）。

认证配套课程可充当学分，学员若报读淡马锡理工相关的专业文凭或毕业专业文凭（post-diploma），可用于免修部分课程。

每套微型学习课程的学费从19元起跳，国人从今起的一年内可用技能创前程培训补助（SkillsFuture Credit）支付。

此外，为鼓励终身学习，从今起至今年6月4日，淡马锡理工也让所有公民与永久居民从34套微型学习课程中免费报读一套。

当中，“食品安全和卫生基础课程”（Essential Food Safety and Hygiene Practices）将有英文和华文的授课选择。

欲知课程目录与详情可上网www.tp.edu.sg/mlc查阅。

贸工部兼教育部高级政务次长刘燕玲今早为微型学习课程主持推介仪式，并在致辞时说：“为支持推动我国技能创前程的方针，高等学府在持续教育与培训方面已扮演更重要的角色......它们已超越传统的教室与讲堂，而是终身学习中心。通过科技的应用，淡马锡理工将能让学习更方便，随时随地在网上传授知识。”

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