李显龙总理：设计思维是我国再蜕变和保持领先的关键

（早报讯）良好的设计思维是令我国成功从第三世界国家进步至第一世界国家的关键因素之一，下来要让我国再次蜕变，并继续是全球领先杰出的城市之一，设计思维同样至关重要。

李显龙总理星期四傍晚在新加坡科技设计大学首次举办的部长论坛上发表演讲时说，我国凭借设计思维（design thinking），把危机转化成契机，甚至创造出我国的强项。李总理举例这包括从零开始建立新加坡武装部队、成立建屋发展局并建造数百万个政府组屋，以及想法设法在水资源方面达到自给自足。

他形容，设计是我国建国的核心元素，而新加坡实际上是一个“设计而成的国家”，因为我国今天所有，都不是天然或偶然的，而是创造出来的。

李总理也说，现在是重新发挥想象力，去重建新加坡的时候。

他说：“你可能觉得这个说法有点奇怪。我们这里每一寸土地都已发展，或已有所规划，看似没有其他可以发展的空地。那我们要怎么样再次发挥想象力，再进一步去重建呢？”

李总理接着说，答案就在于腾出新的地段，而已经发展的地段则可重新发展、现代化和进一步改良。他举例，其中一个重大改革就是把巴耶利峇空军基地迁至樟宜的计划。这项计划可能须至少15年来落实，但一旦完成就可再次发展巴耶利峇，而可腾出的地段多达800公顷，之后也可逐步重新发展我国整个东部。

他说：“这可能需要另外的50年或更久时间，但它提供了巨大可能性。我们可发挥的想象力将几乎没有限制。”

设计思维指的是在拟定政策或计划时，以人们的需求为出发点，在了解相关课题、针对人民所面对的问题拟出解决方案，并不断探讨和改进这些方案。

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