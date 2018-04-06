色狼一周内非礼10女生　手指头贴胶带避免留证据

38岁男护士出没东北组屋区的行人天桥，专非礼上学途中的女学生，并且使出三招避免身份曝露。

这包括易装打扮、避开电眼，以及在手指上贴胶带，确保不在女生校服上留指纹。

犯案的男护士是艾瑞林（Aldrin Bin Illias）今早在国家法院承认15项非礼和做出猥亵行为的控状后，被判坐牢36个月和打鞭10下。

被告是在2015年11月至去年7月的一年半内犯案，但10项非礼罪行则是去年7月5日至14日的短短一周内犯下。

被非礼的女学生共有10名，年龄介于10岁至16岁，犯案地点是盛港与后港一带的行人天桥上。

案情显示，无论是犯案时间、地点与对象，被告都先深思熟虑后才“出手”干案。

这包括专挑清晨6时至7时之间，对上学途中的小女生下手，这么做是因为被告觉得，被非礼的女学生会因为赶着上学而不去报案。

另外，被告犯案时会带上一套衣服更换，以及一副没有度数的眼镜，然后在犯案后穿戴，避免受害女生事后认出他。

驾驶电单车的被告前往犯案地点也非常谨慎，一路小心避开电眼，并且选择把电单车停放在小路边，而不是停车场，避免停车场系统记录电单车的进出时间。

被告会在包包里放一捆胶带，犯案前把剪好的小块胶带贴在他的手指头上。他觉得这么做可避免在非礼女学生的胸部时，在校服上留下指纹与DNA。

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