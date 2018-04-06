新加坡空军部队向记者忆述护航经过

新加坡空军部队接获酷航班机可能发生炸弹威胁后，在数分钟内就出动两架F-15SG战斗机腾空支援。

战斗机成功展开护航后，透过指定无线射频（radio frequency）知会酷航班机护航行动已展开，空军人员也不时在视线范围内目测驾驶舱和机舱内是否发生任何异常活动。

负责上述护航行动的新加坡空军部队人员以电邮回复《联合晚报》询问时透露，他们在接获消息后就立即着装完毕，数分钟内便起飞。

受访空军人员说，他们是在起飞之后才接获相关事件的细节以及关于护航任务的其他指令。

空军人员指出，他们成功为可能发生炸弹威胁的酷航班机展开护航后，透过指定无线射频通知酷航班机他们正被新加坡空军部队的战斗机护送回返，并要求机组人员听从他们所有的指示。

战斗机也在护航过程中贴近酷航班机，引起酷航机师的注意，好让他们看到战斗机。

在护航至降落的过程中，空军人员也会一直确保酷航机师遵守战斗机发出的所有指示。

空军人员指出，他们平时接受定期和严格的训练，确保永远都为任务做好万全准备。

空军人员一般会定期随时待命执行任务。新加坡空军部队也会和其他国家的部门与机构合作监控新加坡的领空，全天候迅速并果断的应对潜在的空中威胁。

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