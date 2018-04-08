李总理今访华 将在博鳌亚洲论坛发表讲话

李显龙总理应中国国务院总理李克强邀请，今天起对中国展开五天工作访问，除了首都北京和上海，李总理在访华期间也将特别到海南出席博鳌亚洲论坛并发表讲话。

这是中国在去年10月中共十九大和今年3月全国两会（人大和政协年会）完成党政领导班子换届后，李总理首次访问中国。

根据总理公署昨天发出的文告，李总理将在北京会见李克强及新上任的中国国家副主席王岐山。李克强将设晚宴招待李总理。两人也会共同见证多项双边合作备忘录的签署。

在海南期间，李总理会在博鳌亚洲论坛开幕式上发表讲话，也会同中国国家主席习近平举行双边会晤，并出席习近平为参加博鳌论坛的外国领导人所设的午宴。

为期四天的博鳌论坛今天启动，开幕式在4月10日举行。这是李总理首次出席这项论坛，他也会在论坛期间同多名出席论坛的外国领导人会晤。

在本次访问的最后一站上海，李总理将与中共上海市委书记李强会面，并参加李强所设的晚宴，这是两人首次会面。

59岁的李强被视为中国政治新星，他在十九大进入中共政治局，去年10月出任中共上海一把手，在此之前是江苏省委书记，也曾担任浙江省省长。

李总理这次也将以主宾身份，出席在上海举行的2018年星展银行洞悉亚洲论坛（DBS Asian Insights Conference）领袖对话。该论坛是星展银行成立50周年及进军中国25周年的纪念活动。

陪同李总理访华的包括总理夫人何晶、外交部长维文医生、国家发展部长兼财政部第二部长黄循财、教育部长（高等教育及技能）兼国防部第二部长王乙康、教育部兼社会及家庭发展部高级政务次长费绍尔，以及总理公署、外交部、贸工部及新加坡金融管理局的官员。

李总理访华期间，副总理兼经济及社会政策统筹部长尚达曼将担任代总理。

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