肃毒局与马国皇家警察联手捣毁贩毒团伙

我国中央肃毒局和马来西亚皇家警察肃毒刑事调查部门（Narcotics Crime Investigation Department）联手捣毁一个以新山作为基地，专门运送毒品来新加坡的贩毒团伙，行动中共逮捕了16人，其中六人在新加坡落网，10人在马国落网。

肃毒局今天（8日）发出文告说，今年4月初两国的肃毒执法人员接到消息，对一个以新山作为基地的贩毒团伙展开联合调查，该团伙涉嫌在新山运送毒品来新加坡。

4月3日，我国中央肃毒局警员先后在亚历山大路和蔡厝港3道展开逮捕行动，先逮捕了四名新加坡籍男子和两名马国男子。

马国警方今午2时半也在柔佛警察总部召开记者会表示，当局接获新加坡警方的通知后，于4月4日展开行动逮捕了10人，包括8男2女，只有一名女子是越南人，其余的都是马国人，行动中起获11.5公斤的海洛因和约60克冰毒。

我国中央肃毒局在行动中起获2.85公斤的海洛因和525克的冰毒，起获的毒品价值约34万7000元。这些毒品若流落到市面，2.85公斤的海洛因可供1357名瘾君子使用一个星期，而525克的冰毒也能供应给300名瘾君子使用一周，祸害非常大。

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