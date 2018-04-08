兰亭天然气公司进口的首批液化天然气抵新

兰亭天然气公司去年获准成为液化天然气进口商后，昨早在裕廊岛迎来首批约20万立方米的液化天然气。

新加坡能源市场管理局去年10月颁发了液化天然气（Liquefied Natural Gas，简称LNG）的进口商执照给兰亭能源集团子公司兰亭天然气公司和蚬壳贸易。

在液化天然气现货（LNG Spot）合约下供应天然气给兰亭天然气公司的Qatargas货船昨早9时在新加坡液化天然气公司（SLNG）位于裕廊岛的天然气接收站停靠。

这艘Q-flex货船运往本地的液化天然气被再气化（regasified）后，会运给兰亭天然气公司的本地下游客户，包括发电公司、药剂公司、石油与化学公司等。

国家发展部兼贸工部高级政务部长许宝琨医生昨天受邀前往裕廊岛参与兰亭能源集团迎接首批天然气运抵本地的仪式，同时与兰亭能源集团主席哈山马力肯（Hassan Marican）、卡塔尔驻新加坡大使阿都拉·阿尔哈玛（Abdulla Al-Hamar）等嘉宾上货船参观。

进口商执照让兰亭天然气公司可在市场上行销液化天然气三年或是每年行销多达100万吨（mtpa）的天然气，以较早者为准。

截至去年9月，裕廊岛液化天然气设施的每年吞吐量从每年600万吨增至1100万吨。

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