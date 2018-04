新加坡竞争局改名为新加坡竞争与消费者委员会

屡次涉及不公平交易的零售商,往后可交由新加坡竞争与消费者委员会处理。竞消委可针对这些涉嫌违例的零售商采取执法行动,甚至向法庭申请禁令。

竞消委下来也会针对网上旅游预订平台和个人资料保护这两方面展开研究,确保消费者及其个人资料得到充分的保护。

新加坡竞争局(Competition Commission of Singapore )自4月1日起改名为新加坡竞争与消费者委员会(Competition and Consumer Commission of Singapore),除了原先的竞争法,该局下来也会接管新加坡企业发展局(Enterprise Singapore)原先负责的保护消费者公平交易法令(Consumer Protection(Fair Trading)Act)相关事务。

国家发展部兼贸工部高级政务部长许宝琨医生今早在活动上,为竞消委举行推介仪式。

许宝琨指出,竞消委将被赋予调查及执法权力,针对三番两次涉及不公平交易并利用消费者的少数生意采取行动。

不过,竞消委主席甘泽铨指出,新加坡消费者协会将继续成为对付违例零售商的第一防线。“消协处理的超过七成案例成功通过调解解决,可在无需延长案件或涉及额外费用的情况下解决案件,对零售商和消费者来说是好事。”

无法通过调解解决的案件,才会交由竞消委处理。

为对付三番两次进行不公平交易的零售商,竞消委会同警方紧密合作,确保涉及刑法的案例,例如欺诈能得到妥善处理。

竞消委下来也会针对网上旅游预订展开市场研究,理解消费者通过第三方平台购买飞机票或预订酒店等方面的相关市场安排。

竞消委也会同个人资料保护委员会合作,探讨涉及消费者个人资料和相关数据的可携带性(data portability),确保消费者往后选择不同的服务业者时,能以既安全又便利的方式提供个人资料。

免费试阅14天