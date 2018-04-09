27岁毒贩蓄意伤人还开车撞警察今早被控

蓄意伤人后逃跑，27岁男子一星期后被警察围捕时，竟又开车撞伤一警员。男子同晚跟一对男女躲进维多利亚街的酒店，没想到警方一路追上门，男子插翅难飞，最终还是束手就擒，今早被控。

被告是27岁的伊萨沙米尔（Irsyad Sameer Bin Abdul Rahim），今早被控一项持刀蓄意伤人罪。

据文告显示，被告于3月31日临晨2时15分在惹兰勿刹，连同另三名男子，挥动一把巴冷刀，砍伤赫曼多（Hermanto Bin Abdul Talib）。根据警方文告，伤者是41岁男子，手腕、前臂和肩膀都被砍伤。

控状指出，三名同伙分别是36岁的法米（Fahmi Bin Abdul Razak）、26岁的莫哈末阿扎（Mohamad Azhar Bin Mohamad Nasir）和25岁的莫哈末索利辛（Muhammad Solihin）。

警方昨晚发出的文告也指出，被告逞凶后逃逸无踪，警方经过一星期追查，于4月7日凌晨2时40分在淡滨尼将他拦下，没想到他当时拒捕，还开车撞伤一名警员，二度逃走。

刑事侦查局、警察部队调查及情报单位、中央警署和肃毒局步步追踪，锁定男子行踪之后，于同一天晚上11时30分，在维多利亚街的一间酒店展开突击行动。男子当时和一对男女躲在酒店客房，疑在吸毒，三人欲逃无门，最后都被逮捕。

被告今早被控，控方要求将他还押一周，协助调查。

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