李显龙总理：新加坡将继续支持中国开放举措

我国总理李显龙今早会见中国国家副主席王岐山时说，新加坡有信心中国将继续扩大开放、维护多边贸易体系，我国也将继续支持中国进一步开放的措施。

李总理昨起对华进行五天工作访问，他今早在中南海紫光阁会见王岐山。这是李总理半年内第二次会见王岐山，并且也是王岐山在担任新职后会见的第二批外宾。

根据我国总理公署文告，李总理和王岐山在会上肯定了两国“深入而广泛的合作”，包括两国推进的三个政府间合作项目。两人认为，通过在“一带一路”倡议下的合作，新中双边合作能提升到新水平。

李总理也说，目前包括中国在内的全球格局正进入显著的转型期，新加坡将继续支持中国进一步扩大开放的措施。他也表示，我国有信心中国将继续开放，维护全球贸易多边体系，并为区域和全球发展与繁荣贡献力量。

王岐山则说，新加坡是中国的老朋友，他在新加坡有许多朋友，包括已故建国总理李光耀。他指出，李光耀对中国的改革开放做出了重要的贡献。王岐山也说，在中国还在继续开放的此时，新加坡在许多方面的发展经验对中国依然有借鉴意义。

李总理则表示，新中两国国民因商务和旅游原因互访交流，新加坡也有许多可以向中国学习的地方。（联合早报记者林子恒北京报道）

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