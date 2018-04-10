李显龙总理：大国竞争应基于互依互存框架和普遍接受规则

新加坡李显龙总理在博鳌论坛开幕式上指出，大国之间肯定有竞争，但竞争如果不是在互依互存的框架和普遍接受的规则下进行，最终将危及国际安全与稳定，导致战争或和平的不同结果。

正在中国进行工作访问的李显龙总理今早出席博鳌亚洲论坛开幕仪式。他在讲话中指出，中国处理国际事务时向来能够采取高瞻远瞩且具有战略性视角，为强化多边贸易体系做出更多贡献，符合中国的根本利益，也契合中国在世界舞台上扮演的更重要角色。

在中美贸易战一触即发的国际局势下，李总理今天的讲话中大篇幅强调维护多边贸易体系的重要性，并呼吁中美两国相互做出妥协，避免贸易争端进一步升级。

他指出，美国单方面对进口商品征收一系列关税，中国不得不做出相应回应。新加坡不认为单方面加征关税是解决问题的正确方法，这不符合世界贸易组织的规则，但也需要认识到，这些措施在美国国内得到广泛支持，因为在中国GDP只占世界经济比重5%时期所做出的贸易安排，随着中国GDP已增长至世界经济比重的15%，在美国已较难被接受。美国企业认为，在市场准入或投资限制，尤其是在科技领域方面，中国的竞争环境不公平，这些压力已经持续了好一段时间。

李总理警惕，贸易战一旦开打，将在多方面影响中美关系，两个大国将更难在气候变化、阻止核武扩散、区域安全及朝鲜半岛无核化等课题展开合作；如果两国争端升温并造成中美关系不稳定，全球都可能面对灾难性的后果。

他说，国际关系正面对严峻考验，中国所采取的措施至关重要，他有信心中国能在捍卫国家利益同时，维护国际体系的开放和包容。

博鳌亚洲论坛4月8日至11日召开，今早举行开幕仪式，中国国家主席习近平在发表主旨演讲后，出席论坛的各国领导人和国际组织负责人分别发言。

今年博鳌论坛的主题是“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”。李总理对中国国家主席习近平在主旨演讲中所阐述的中国对外开放的决心和措施表示赞赏，并期望这些开放举措能成功落实并取得丰硕成果。

（联合早报记者杨丹旭博鳌报道）

免费试阅14天