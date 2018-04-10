警方展开全岛住宅淫窟大扫荡逮捕136人

警方展开全岛住宅区大扫荡，在扫荡中逮捕涉嫌参与卖淫的134名女子及两名男子。被捕的134名女子来自越南、泰国和中国，两名男子均为越南人。

警方发文告说，在3月20日开始、今天结束的为期22天的扫荡行动中，刑事侦查局（CID）及六个警署的警员，在芽笼、丹戎加东路、金文泰、裕廊东、三巴旺等全岛多地的组屋及公寓住宅单位展开扫荡行动。

违反妇女宪章的两名男子已于3月24日被控上法庭，目前警方正针对其他嫌犯进行调查。

警方强调，政府组屋是用于居住的，严禁卖淫。建屋发展局严格看待滥用组屋的行为，并且不惜对滥用组屋的屋主采取包括罚款、没收组屋在内的适当行动。屋主在预防邻里的卖淫活动上扮演着重要角色，警方提醒屋主定期检查租客，预防住宅区进行卖淫活动。被发现滥用政府组屋的租客，五年内不可租赁政府组屋。

在知情情况下将组屋租给他人进行卖淫活动的屋主将被控，并可能被罚款不超过3000元，或坐牢不超过三年，或两者兼施。重犯者可能被罚款不超过一万元，或坐牢不超过五年，或两者兼施。

任何人在知情的情况下，招揽、收受或同意以任何报酬提供任何服务，或通过提供该服务为卖淫（不论男女）提供便利，一旦被定罪，将坐牢不超过五年，并可能被罚款不超过一万元。重犯者除了上述刑罚，还可能被打鞭。

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