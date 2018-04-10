李显龙与中国国家主席习近平会晤：同意继续推进新中关系

（早报讯） 李显龙总理今天下午在海南博鳌国宾馆与中国国家主席习近平会晤。

这是两人在半年里第二次会面，上一次会晤是在去年9月，当时李总理对中国展开三天正式访问。在那之后，中国在去年10月的中共十九大和今年3月的全国两会，完成了党政领导班子换届。

习近平在开场白中欢迎李总理到中国出席博鳌亚洲论坛年会，并感谢李总理和哈莉玛总统在他再度当选国家主席后第一时间发贺电祝贺。

习近平说，他在去年9月李总理正式访华期间同李总理进行会谈，就巩固中新传统友谊、推进全方位的合作达成重要共识。“半年多来，这些共识得到了很好的落实，给两国人民带来利益，也为地区和平发展做出了积极贡献。”

他也肯定，李总理这次访华并出席博鳌论坛，体现了对发展中新关系的高度重视。

李总理随后感谢习近平邀请他出席博鳌论坛，并对习近平连任国家主席和中国两会成功召开表示祝贺。

他说：“党代会和两会都显示了清晰的愿景和为中国制定的长远目标。它们也为中国确定了方向，在区域和国际体系中扮演有建设性和稳定的角色。”

李总理也说，中国如今有了全新的领导团队，新加坡也在为领导层更新做准备。他形容：“这是一场及时的会面，此行我也带来几位年轻部长，好让他们与中国同仁建立联系，推进我们的双边关系。”

此次随总理访华的有外交部长维文医生、国家发展部长兼财政部第二部长黄循财、教育部长（高等教育及技能）兼国防部第二部长王乙康、教育部兼社会及家庭发展部高级政务次长费绍尔。

李总理今晚续程上海，他将在上海会见中共十九大后履新的上海市委书记李强。（联合早报记者杨丹旭博鳌报道）

免费试阅14天