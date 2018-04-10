李显龙会晤习近平：双方重申贸易争端应在WTO框架内化解

（早报讯）李显龙总理今天下午与中国国家主席习近平会面，双方强调基于规则的多边贸易体系对世界各国的重要性，并肯定贸易争端应该在世界贸易组织框架内化解。

习近平在会面时对李总理在博鳌论坛开幕式上的讲话表示欢迎。在今早的开幕式上，李总理在讲话中重点谈到中美贸易战可能对世界造成的危害，并呼吁各方维护多边贸易体系。

李总理在会晤中向习近平强调，如果单边和相互反制行为升级为贸易战，数十年来为其他国家带来繁荣的多边贸易体系将受到严重冲击。

李总理是在海南举行的博鳌亚洲论坛场边与习近平会面。双方重新肯定在建国总理李光耀和中国前领导人邓小平打下的基础上，新中两国建立的特殊和前瞻性的双边关系。

总理公署文告说，两人也对先有的三个新中政府间合作项目的成功表示欢迎，并肯定这三个项目根据两国需要和环境变化与时俱进。习近平在会晤中也提到让广州知识城项目升级为国家级双边合作项目，李总理表示欢迎。

双方回顾了两国在“一带一路”倡议下的三个双边合作平台取得的良好进展，特别是中新(重庆)战略性互联互通示范项目下南向通道的进展，并讨论了两国共同开发第三方市场的潜力。两人都期待新中两国在今年内完成自由贸易协定升级版谈判。(联合早报记者杨丹旭博鳌报道)

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