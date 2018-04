新捷运在今早7点50分推特指出,基于东北线列车服务发生故障,当局将在波东巴西站和欧南园站之间派出免费接驳巴士。

公众可在指定的巴士车站乘搭免费巴士,继续行程。

07.46am: NEL delay - To assist with yr journey, free bus rides avail at designated bus stops from Outram to Potong Pasir. Pls approach staff for help.