波东巴西站至欧南园站服务中断

新捷运7点55分更新推特,波东巴西站和欧南园站双向列车服务中断。

乘客可从这两个地铁站之间乘搭免费接驳巴士。

11/04, 7.55am: NEL delay - Due to train fault at LTI, no train svc frm Outram to Potong Pasir bth bound, free bus rides available frm OTP to PTP. We are sorry.

新捷运7点58分在推特表示,由于小印度站发生故障,列车的行驶速度较慢,榜鹅站和港湾站之间的行程时间增加30分钟。

7.58am: NEL delay - Due to train fault at Little India, trains are moving slower speed. Please add 30 minutes of travelling time between Punggol and HarbourFront. Free bus boarding are available from Outram Park to Potong Pasir stations.