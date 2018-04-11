ACRA拒绝覃炳鑫韩俐颖申请 在本地设公司从事政治活动

（早报讯）历史研究员覃炳鑫计划连同自由新闻工作者韩俐颖在新加坡设立公司，举办活动讨论政治议题。会计与企业管制局经评估，指公司受海外政治势力与资金影响，拒绝他们的申请。

会计与企业管制局（ACRA）今天发文告，以“违反新加坡利益”为由拒绝两人申请设立的OSEA Pte Ltd。

当局表示：“新加坡政治应由新加坡人自主。我们不应允许外国人介入影响我们如何治理自己的国家。我们也不能允许任何新加坡人被外国人士利用，在新加坡展开政治活动。”

当局指出，两人申请设立的公司为英国Observatory Southeast Asia Ltd（简称OSEA UK）的独资子公司，其宗旨是“推广民主、媒体自由，以及质询、信息和言论自由的全球性价值观”，并曾收受瑞士一个名为“开放社会基金会研究所”（Foundation Open Societies Institute，简称FOSI）的组织所提供的7万5000美元资金。

ACRA说，FOSI与美国匈牙利裔富豪乔治·索罗斯（George Soros）设立的开放社会基金会（OSF）有紧密联系，并指索罗斯曾干预其他主权国家的内政，也公开表示要在全球各地推动其政治目的。

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