李显龙：支持“一带一路”沿线国家融资需求新加坡可发挥更大作用

李显龙总理指出，新加坡作为金融中心，可以在为“一带一路”沿线的第三方国家提供融资支持方面发挥更大的作用。

李总理今早在上海举行的2018星展中国 “洞悉亚洲”论坛上演讲时指出，新中两国决定把“一带一路”倡议定为双边合作的重点，除了基础建设方面的互联互通，新中两国也已同意在其他领域展开合作，包括金融服务互联互通、在“一带一路”沿线的第三方国家发展合作项目，以及为商业纠纷法律咨询和调解服务。

李总理认为，作为金融中心，新加坡具备了有利条件，能够很好地支持“一带一路”倡议。

他说，金融服务的互联互通已是新中双边合作的一个重点领域，新加坡和中国的银行在对方的市场都运营得很好，新加坡也大力支持人民币的国际化。

新加坡金融管理局已在2016年将人民币纳入新加坡官方外汇储备。李总理指出，此举不仅是对人民币重要性的认可，更显示了新加坡对人民币未来发展的信心。

根据中方数据，新加坡在中国的投资占了“一带一路”沿线国家对华投资总额的85%，而中国对“一带一路”沿线国家的投资额，近三分之一是经由新加坡再投向这些沿线国家的投资项目。

此外，三分之二的东南亚基建项目是设在新加坡的融资团队所规划的；在新加坡的中资银行也已承诺为参与“一带一路”项目的新中企业提供1000亿新元的融资支持。

李总理也指出，新加坡作为金融中心，也可以为“一带一路”基建项目提供专项的保险保障。

新加坡的优势在于在项目融资方面的良好记录。李总理说，新加坡拥有可靠和具有信誉的司法制度，包括解决跨境商业纠纷的调解、仲裁和诉讼机制。

他指出，新中两国联手推动的这些双边及区域合作项目，将为两国企业和区域创造更多机会，但这也取决于国际战略气氛走向，当前的中美贸易争端很可能对多边贸易体系造成冲击，而这个体系是支撑包括中国和新加坡在内的许多国家繁荣发展的基础。

李总理再度呼吁中美和平解决争端，以维持本区域和世界各国的繁荣。他也再次强调，贸易战没有赢家，所有人都会遭受损失。（联合早报上海特派员杨丹旭）

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