时评网站新叙事反驳ACRA指控

时评网站新叙事今天上午发表声明反驳ACRA的指控。网站认为，OSEA公司被外国人利用在新加坡进行政治活动的指控“毫无根据”。

声明中提到，新叙事的大部分收入来自于订阅他们网站的会员，他们共有420名分布于17个国家的会员，会员每年支付介于52美元至552美元的费用。此外，网站也收到不少个人捐款，和领取外国“开放社会基金会研究所” （Foundation Open Societies Institute，简称FOSI） 的津贴。

但是声明中强调，FOSI是按照新叙事的项目概念提供资金，并未设下任何条件。FOSI不参与新叙事的日常运作或编辑决策。

《联合早报》今天报道，历史研究员覃炳鑫和自由新闻工作者韩俐颖申请在本地注册公司被拒。两人在2月8日向会计与企业管制局（ACRA）申请成立OSEA私人有限公司（简称OSEA公司），业务包括举办活动讨论政治课题和开办“民主教室”。

ACRA在昨天发声明说，两人要成立的公司抵触国家利益，海外组织不可对任何参与本地政治活动的国内机构或个人提供资金。

OSEA公司原定由覃炳鑫担任董事，韩俐颖任总编辑，它是英国“瞭望东南亚公司”（Observatory Southeast Asia，简称OSEA UK）的独资子公司。

OSEA UK则是覃炳鑫和牛津英国籍同僚克里格于去年成立的，它也是时评网站“新叙事”的母公司。新叙事的创办人同为覃炳鑫和韩俐颖。

ACRA指，OSEA UK曾接受瑞士机构FOSI7万5000美元资金（约9万8000元）。 FOSI 跟美国匈牙利裔富豪索罗斯（George Soros）设立开放社会基金会（Open Society Foundation，简称OSF）有关。

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