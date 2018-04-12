陈振声会见唐良智：新渝有加深合作的巨大潜能

新加坡总理公署部长陈振声今天中午与重庆市长唐良智举行会见，陈振声说，双方有加深合作的巨大潜能，可共推中国“一带一路”倡议下南向通道建设的进展。

谈及新渝两地的互联互通，唐良智说，新加坡的航空物流“是做得最好的“，效率高、辐射范围广、网络也全，可探讨如何将这个体系连接起来，在中国中西部地区辐射，”我总觉得这有非常大的潜力”。

陈振声今早也与中共重庆市委书记陈敏尔举行会见。根据新加坡贸工部的文告，新渝双方肯定了两地在中新（重庆）战略性互联互通示范项目下牢固的双边经济合作。

文告说，陈振声与陈敏尔和唐良智讨论了中新（重庆）战略性互联互通示范项目四大重点领域——金融服务、航空、交通物流和信息通信技术的进展，以及南向通道建设接下来的发展。

文告引述陈振声说，他与陈敏尔和唐良智进行了良好的会谈，双方都同意中新（重庆）项目进展良好。

陈振声也对唐良智今年1月上任重庆市长表示祝贺。这是两人首次见面。

陈振声今早也出席了新加坡工商联合总会在重庆雾都宾馆为新加坡和重庆企业举行的一场座谈会，并发表演讲。谈及两地接下来就南向通道和其他物流领域的合作，他指出，新加坡作为今年的亚细安轮值主席国，希望鼓励更多东南亚企业通过南向通道北送货源至重庆和其他周边城市，并在物流申报程序做到“新中一关通”。（联合早报重庆特派员林展霆报道）

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