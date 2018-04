超过60名学生义工将在市区重建局新推出的城市大使试验计划下在新加坡城市展览馆内带领访客认识岛国城市经历变化后的各种独特面貌。

社会及家庭发展部长兼国家发展部第二部长李智陞今天在第三届城市规划节(Urban Planning Festival)和城市建设环境挑战”(Challenge For The Urban And Built Environment)颁奖礼上透露市建局推出了上述试验。

这些城市大使会接受三次各长达半天的培训,以熟悉展馆展出内容。之后,他们会带领同学、朋友、家人和公众参观设在市建局内的新加坡城市展览馆。

除了上述试验的细节,李智陞也透露,城市规划节最初主办时举办了三个活动,共250名学生参与。

到了今年,城市规划节的学生参与人数近2000人,几乎是第一届的八倍。

学生们可以透过不同活动了解城市规划,包括透过画画表达他们对岛国城市的想法。

本地多元艺术家孙宇立就与包括多名学生在内的超过200名参与者在黑色图腾板上即兴作画,由他给予指导,创作内容包括本地的大自然、滨海艺术中心等地标。

