工人党今晚举行中委复选 敲定个别中委的党职

工人党今晚约8时在芽笼路总部举行中央执行委员会职位复选，新中委名单如下：

主席 林瑞莲（53岁） 副主席 莫哈默费沙（42岁） 秘书长 毕丹星（41岁） 组织秘书 陈立峰（47岁） 吴佩松（44岁） 副组织秘书 陈励正（46岁） 财政 严燕松（40岁，5月15日开始任职） 副财政 李丽连（39岁） 传媒组主席 吴佩松（44岁） 传媒组副主席 贝理安（47岁） 青年团主席 贝理安（47岁） 中委 刘程强（61岁） 陈硕茂（57岁） 方荣发（56岁） 菲鲁兹（51岁） 任保南（56岁）

针对他未来几个月的计划，工人党秘书长毕丹星在会议结束后受访时说：“接下来几个月将会忙碌，我会同中央执行委员会之外的党员见面，并与他们对话。至于细节，我认为这是我与党员之间的事。”

他也强调，将不会专注在特定课题上，而是由党员自行决定要提出哪方面的意见。“我只是想进一步地认识他们。实际上，我已经相当认识他们，但这次是要了解他们对于工人党前如何前进的意见。我认为这更重要。”

值得注意的是，随着毕丹星升任秘书长，助理秘书长一职再次取消。

早前报道，工人党1992年设立助理秘书长一职，刘程强在2001年当上党秘书长之前，曾任助理秘书长长达10年。

之后，傅日源博士一度出任第一助理秘书长，戈麦斯（James Gomez）则担任第二助理秘书长。

但这个职位在2006年取消，直到2016年才恢复，由阿裕尼集选区议员毕丹星出任，此举当时被普遍解读为毕丹星或有望成为下一任党魁。

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