樟宜机场集团委任咨询团队

樟宜机场集团今午发布文告，宣布委任三个咨询团队出任樟宜机场第五搭客大厦主建筑顾问，提供建筑设计和工程咨询服务。

这三个团队分别是提供建筑设计服务的科恩·佩德森·福克斯（KPF）、赫斯维克建筑事务所（Heatherwick Studio）以及Architects 61建筑事务所联合团队；提供工程服务的奥雅纳（Arup）、茂特（Mott MacDonald）以及盛裕咨询（Surbana Jurong Consultants）联合团队；以及提供商业空间设计服务的缔博建筑师事务所（DP Architects）。

这三个团队将为第五搭客大厦主楼、卫星终站、地面运输中心以及主要陆地道路，提供全面的设计咨询服务。

该集团今日也任命奥雅纳、茂特、盛裕咨询以及樟宜机场规划师与工程师公司（Changi Airport Planners and Engineers)为T5相关的陆地和机场主要土木工程顾问。

这些公司将为第五搭客大厦提供基础设施设计的咨询服务，这包括飞机滑行道、停机位、道路和排水系统，以及衔接至第五搭客大厦的水、电、煤气、燃油以及通讯管道等设施。

樟宜机场集团表示，第五搭客大厦将巩固樟宜机场作为首屈一指国际航空枢纽的地位。

樟宜机场集团航空枢纽发展执行副总裁任锦荣表示，该集团在与各个入围团队进行长达数个月的深入讨论之后，决定将合同授予上述公司。

他说：“我们感谢参与团队与我们的密切合作，也期待受委的咨询团队能把第五搭客大厦的建设带入新的阶段。”

他也表示，航空业在未来数十年预料将会继续强劲增长，樟宜机场的客流需求也将逐年增加。第五搭客大厦的建设将满足民航伙伴不断增长的需求，以及提升搭客的旅行体验，确保樟宜机场保持作为首选航空枢纽的竞争力。

樟宜机场集团也表示，委任了第五搭客大厦工程的主建筑顾问及土木工程顾问后，该项工程就进入全面设计阶段。第五搭客大厦与第三跑道、货运及相关设施都是樟宜东发展项目的一部分，预料将会为樟宜机场年度客容量增加5000万人次，以及接纳多过100架飞机停靠。

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