公众前去探望北极熊伊努卡

本地最后一只北极熊伊努卡（Inuka）健康每况愈下的消息传出后，不少国人趁着周末带孩子到新加坡动物园“探望”它。针对新加坡野生动物保育集团或让它人道毁灭，公众心中虽有不舍，但表示能理解其中原因，不希望伊努卡在痛苦中渡过余生。

记者今早走访动物园时发现，一些公众在管理员仍在洗刷伊努卡的展区时，就在外头徘徊，不断探头查看伊努卡是否已出来。伊努卡现身享用早餐时，现场便人潮不断，访客也纷纷掏出手机拍照留念。

汪俊哲（41岁）每年会携带家人到动物园两三次，今早则是特地去看伊努卡。他说：“昨天邻居到访动物园时，都没看到伊努卡，因此很庆幸今天有机会看到它的身影。这可能是我们最后一次看到伊努卡了。”

据观察，伊努卡大部分时间都趴在地上“晒日光浴”，走路移动时看似非常吃力。11时30分左右，在众人默默观察伊努卡时，它突然起身潜进水池中，游到人造瀑布下按摩，引起现场一阵喧哗，摄影爱好者也高举长镜头捕捉它的一举一动。

黄德强（53岁，经理）说：“记得伊努卡年少时经常都会在水里游泳，如今看它走路都一拐一拐时，心里百感交集。”

现年27岁的伊努卡，若以人类的年龄计算，已是70多岁的“老伯伯”。野生北极熊的平均寿命介于15年到18年，饲养的北极熊则是25年左右。在最近一次的身体检查中，伊努卡的情况已大不如前。新加坡野生动物保育集团表示，如果伊努卡在本月底的健康检查中，情况仍没有改善，护理团队或得忍痛让它人道毁灭。

陈丽能（41岁，老师）支持在必要时让它人道毁灭。她说：“我一方面希望伊努卡能康复，但另一方面知道它已老了，如果情况真的不好，也不希望它继续受苦。 ”

自出生以来，伊努卡都由新加坡报业控股认养，直至2007年由报业控股基金接手。

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